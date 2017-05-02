В Баку создан Клуб бабушек 50+ (ФОТО)

2017-05-02 17:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В рамках социального проекта сообщества мам Active Mom's Club "Nənələr sağ olsun!" (Да здравствуют бабушки) в Баку создан Клуб бабушек 50+, сообщает Trend Life.

Именно бабушка играет немаловажную роль в жизни ребенка, которая в силу занятости родителей приходит на помощь и берет на себя заботу о внуках. Бабушки не только воспитали и вырастили своих детей, но и внуков. И они заслуживают того, чтобы уделить и себе время, заняться собой

"Главная цель - показать бабушкам их значимость и важность в социальной и общественной жизни и помочь организовать полезный и интересный досуг. Ведь старость – понятие относительное. Она выдаёт себя первыми морщинами не на лице, а на душе. А иногда старость приходит от усталости, от рутины и быта, от повторения одних и тех же действий изо дня в день, из года в год", - отметила руководитель Active Mom’s Club Ругия Ашрафли.

Женщин в рамках Клуба бабушек, ждут творческие занятия, встречи с интересными людьми и увлекательные поездки.

На первой встрече приняла участие психолог, специалист в сфере личного развития Эллада Горина, которая поделилась с женщинами секретами стиля жизни, побеседовала о важности антистресса в повседневной жизни и необходимости мечты у каждого человека. Встреча прошла в уютной обстановке, бабушки были погружены в приятное и полезное общение. Вместе с психологом наши прекрасные женщины попробовали на практике методы скорой помощи себе в стрессовых ситуациях, действенные техники глубокого расслабления. В завершения встречи бабушки погрузились в "Женские письма". Каждая из них написала письмо, в котором отразила свои мечты и желание дальше жить и работать во благо общества и сохранения семейных традиций.

(Автор: Вугар Иманов)