Дорожные роботы для борьбы с пробками – ВИДЕО

2017-05-02 19:22 | www.oxu.az | 4

Власти китайского города Шэньчжэнь начали применять особых дорожных роботов для борьбы с пробками.

Как передает Oxu.Az, видео с места событий публикует Ruptly.

По команде с пульта управления роботизированные ограждения перемещаются по проезжей части, высвобождая необходимое количество полос движения.

Пока они работают лишь два часа каждое утро в час пик.

По данным местных СМИ, эта мера увеличила пропускную способность дороги на 12,1 процента.

С.Б.

