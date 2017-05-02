В Узбекистане 8 мая будет выходным днем
2017-05-02 18:03 | www.trend.az | 4
ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление о переносе выходного дня с субботы шестого мая на понедельник восьмого мая.
Учитывая огромную роль и значение 9 мая - Дня памяти и почестей - в духовной жизни народа Узбекистана и в целях создания благоприятных условий для отдыха населения, выходной день с субботы шестого мая переносится на понедельник восьмого мая. Шестое мая считается рабочим днем, а понедельник 8 мая объявляется выходным днем, говорится в документе, обнародованном во вторник.
9 мая с 1999 года отмечается в Узбекистане как всенародный праздник - День памяти и почестей.
(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)