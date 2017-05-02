Признание территориальной целостности Азербайджана Россией - самый главный аргумент - Александр Дугин

2017-05-02 18:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Признание территориальной целостности Азербайджана Россией - самый главный аргумент, сказал журналистам российский политолог, социолог и философ, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, находящийся в Баку.

По его словам, самым главным в этом вопросе является то, что Россия признает территориальную целостность Азербайджана.

«Признание территориальной целостности Азербайджана Россией - очень серьезно», - сказал Дугин.

По словам политолога, если в скором времени сторонам удастся договориться о возвращении Азербайджану пяти оккупированных районов, это станет очень важным моментом в российско-азербайджанском сотрудничестве.

"При этом ситуация с самим Карабахом и остальными двумя районами немного сложнее и может потребовать намного больше времени», - сказал политолог.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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