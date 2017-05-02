Госпитализирован последний министр обороны СССР

2017-05-02 20:07 | www.apa.az | 3

Последний министр обороны СССР Маршал Советского Союза Дмитрий Язов находится в реанимации московского Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени П.В. Мандрыка. Как передает АПА, об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По сообщению, 92-летний Язов госпитализирован с острым нарушением мозгового кровообращения.

Врачи планируют перевести Язова из реанимации в палату, где он сможет принимать посетителей.

Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года. Он последний из военачальников, которому было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза (1990). Язов был министром обороны СССР с 1987 по 1991 год.