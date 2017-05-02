В Казахстане предложили ввести требования к внешнему виду населения

2017-05-02 19:24 | www.oxu.az | 3

Правительство Казахстана изучает вопрос о введении требований к внешнему виду граждан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу кабинета министров страны, об этом рассказал министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев.

«Это очень важный, щепетильный вопрос. Мы будем его исследовать со всех сторон совместно с экспертами и специалистами. Правительство и гражданское сообщество придет к правильному, взвешенному решению», — заверил министр.

Ермекбаев также подчеркнул, что «необходимо проводить разъяснительную работу с теми гражданами, которые следуют наставлениям, чуждым нашему народу». «Конечно, у нас сохраняется право каждого гражданина одеваться так, как ему угодно», — отметил чиновник.

С.Б.

