AZ EN RU TR

Путин обвинил Киев в отделении Донбасса от Украины

2017-05-02 19:53 | www.oxu.az | 3

Киев с помощью блокады сам отделяет Донбасс от Украины, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. 

Как передает Oxu.Az, его слова приводит РИА Новости во вторник, 2 мая.

«Что касается событий на юго-востоке Украины, это результат государственного переворота, антиконституционной смены власти в Киеве. (…) Это именно украинские власти организовали блокаду этих территорий», — сказал президент, подчеркнув, что никто другой Донбасс не отделял.

Путин также отметил, что Россия до сих пор поставляет значительное количество товаров для украинской промышленности.

С.Б.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər