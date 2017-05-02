Путин обвинил Киев в отделении Донбасса от Украины

2017-05-02 19:53 | www.oxu.az | 3

Киев с помощью блокады сам отделяет Донбасс от Украины, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи.

Как передает Oxu.Az, его слова приводит РИА Новости во вторник, 2 мая.

«Что касается событий на юго-востоке Украины, это результат государственного переворота, антиконституционной смены власти в Киеве. (…) Это именно украинские власти организовали блокаду этих территорий», — сказал президент, подчеркнув, что никто другой Донбасс не отделял.

Путин также отметил, что Россия до сих пор поставляет значительное количество товаров для украинской промышленности.

С.Б.

