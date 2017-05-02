Нефтяная корзина ОПЕК 1 мая подешевела

2017-05-02 18:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК первого мая составила 49,26 доллара за баррель, что на 0,06 доллара меньше показателя пятницы, сообщили Trend во вторник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению.

По состоянию на 18:04 вторника, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 0,02 процента - до 51,51 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,2 процента — до 48,74 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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