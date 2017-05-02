В Баку впервые прошел необычный концерт детей с аутизмом "Зажги синим" (ФОТО)

2017-05-02 18:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел благотворительный концерт "Autizm– Fərqli və Bizdən Biri" ("Аутист – отличный от нас, один из нас"), организованный Центром общественного здравоохранения и реформ министерства здравоохранения Азербайджана, общественными объединениями "Birgə və Sağlam" и "Lider Qadınlar" и Paşa Bank, сообщает Trend Life. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который проводится под эгидой ООН с 2008 года.

На открытии вечера прозвучали гимны Азербайджана и Турции. Гостям был представлен просветительский видеоролик с участием известных личностей об аутизме.

Председатель Birgə və Sağlam” Айтян Зейналова отметила важность информирования общества, в том числе семей, о проблеме детей, страдающих аутизмом, и выразила признательность организаторам и руководству Международного центра мугама за помощь в проведении вечера.

В эти дни по всему миру проходит акция в поддержку семей, воспитывающих таких детей "Зажги синим" ("Light It Up Blue"). Улицы, площади, здания, витрины, залы музеев, галерей и т. д. освещаются синим цветом, который считается международным символом аутизма. Подобная подсветка используется в основном в вечернее время. Днем в зависимости от особенностей и ресурсов различных учреждений украшаются синим цветом фасады, внутренние помещения – синие воздушные шары, фольга, ткань и т.д. Кроме этого проходят различные мероприятия - раздача листовок об особенностях аутистов, синих воздушных шаров, лекции на эту тему, флэш-мобы и т.д.

На вечере впервые дети с аутизмом выступили в хоре и в ансамбле исполнителей на нагаре. Художественный руководитель концерта – заслуженный артист Натиг Ширинов. Ведущий вечера – певец, композитор и телеведущий Мурад Ариф.

Концертную программу открыло хоровое выступление детей с аутизмом из Турции – оркестра İZOT – İzmir Otizm. Далее дети из реабилитационного центра "Birgə və Sağlam" выступили вместе с ритм-группой "Натиг" и заслуженной артисткой Азербайджана Тунзалей Агаевой.

На вечере гостям было также представлено выступление Тунзали Агаевой и участников телепроекта "O səs Azərbaycan", которые исполнили гимн "Fərqliyəm", посвященный детям с аутизмом (слова - Мурад Ариф, музыка - Тунзаля Агаева).

Концертная программа была встречена овациями зрительно зала.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)