Олжас Сулейменов: Гейдар Алиев формировал мое политическое мировоззрение

2017-05-02 20:00 | www.oxu.az | 4

Олжас Омарович Сулейменов - самый известный казахстанский поэт наших дней, писатель, лингвист, общественный деятель, дипломат, политик. Именно он создал первое в СССР антиядерное движение «Невада-Семипалатинск», которое в октябре 1989 года остановило испытания на Семипалатинском и Новоземельском полигонах. С 1995-го по 2014-й был первым послом Казахстана в Италии, Греции, на Мальте, постоянным представителем РК при ЮНЕСКО. Сегодня руководит Ассоциацией творческих союзов республики и частным фондом «Культура». Его книги переведены на многие языки мира.

Корреспондент Oxu.Az побеседовал с выдающимся поэтом Олжасом Омаровичем. Представляем данное интервью:

- У нас Вас знают как большого друга азербайджанского народа. В самые тяжелые минуты Азербайджана Вы всегда были вместе с нашим народом. Когда в последний раз Вы были в Азербайджане?

- В Азербайджане я был в прошлом году. Я почти каждый год приезжаю на какие-то культурные мероприятия, которые очень часто проходят в Азербайджане. Особенно часто я приезжал, когда работал в ЮНЕСКО как постоянный представитель Казахстана. Азербайджан - это мой любимый край. С азербайджанским народом я уже давно дружу, пишу о нем, так что продолжаю поддерживать связи.

- Какие у вас были отношения с нашим общенациональным лидером Гейдаром Алиевым?

- Я не так часто встречался с Гейдаром Алиевичем. Но каждая встреча - память на всю жизнь. Он был, можно сказать, моим учителем. Гейдар Алиев, Динмухамед Кунаев - вот эти люди формировали мое политическое и общетюркское мировоззрение.

- Следите ли вы за происходящими в Азербайджане событиями?

- Да, я постоянно слежу. Я знаю, что там происходит в целом. Но я слежу за происходящими не как посторонний наблюдатель, а можно сказать, как близкий друг, родственник, брат. Поэтому не остаюсь в стороне от процессов, которые происходят в Азербайджане.

- Поддерживаете ли в настоящее время связь с азербайджанскими писателями?

- Я могу назвать имена многих азербайджанских писателей, поэтов, с которыми я дружу. Вот, один из них Анар, он мой давний друг.

Но один из уже ушедших - Бахтияр Вахабзаде, классик, которого я очень любил, дружил. Помню, в 20-х числах января 1990 года в три часа ночи мне звонит Бахтияр. Он сказал: «Приезжай, у нас танки…» Я собрался и поехал в аэропорт. Гражданские самолеты уже в Баку не летали. На каком-то полувоенном самолете - благодаря своему депутатскому мандату - я прилетел в Азербайджан.

- Вы не только прекрасный поэт, но и тюрколог, который имеет по многим вопросам собственную позицию. Над чем в данном направлении Вы сейчас работаете?

- Я сейчас пишу про происхождение тюркских письменностей. Я считаю, что существовали две тюркские письменности древних. Одна орхоно-енисейская – восточно-тюркская письменность. А вторая была на Балканах. О ней мало что известно, но она лежит в основе кириллицы. Это булгаро-кыпчакская письменность. Так скажем - её я условно называю западно-тюркская письменность. Когда булгары приняли христианство, то, естественно, Кирилл очень много сделал для того, чтобы приблизить ее к греческому алфавиту, и внес много греческих букв, но при этом оставил несколько очень важных тюркских признаков. Некоторые буквы до сих пор читаются только как тюркские, потому что тюркский алфавит отличается от всех мировых алфавитов тем, что он разделяет буквы на твердые и мягкие. Этого нет ни в греческом, ни в латинском, ни финикийском, ни в других буквенных системах, только в тюркском. И вот этот признак соблюдается и в кириллице.

В древней кириллице были твердые буквы и мягкие – ша, ща, зе… и так далее. Вот этот признак только в тюркской письменности. Вот об этом я уже писал в книге «Тюрки в доистории» в 2001 году. Ее даже наградили премией «Кюльтегина» (за выдающиеся достижения в области тюркологии - ред.). Но, к сожалению, Академия Наук не прочла ее, иначе вы бы слышали об этом. Но теперь я хочу продолжить эту главу из этой книги и рассказать по настоящему, что такое кириллица, что такое орхоно-енисейский алфавит в моем представлении, и так далее. Это все - наша история. Это культурное наследие наших предков, которое обязательно надо донести до нынешнего и будущего поколений.

- На 1300 -летии «Деде Горкуда» Вы высказали, на наш взгляд, очень интересную и убедительную мысль о том, что эпосам «Деде Горкуд» и «Кероглу» гораздо больше лет и восходят они к Древнеегипетским временам. После этого доказательная база у Вас увеличилась ли?

- Я уже несколько десятков лет занимаюсь выяснениями истории из слов. Потому что устные слова являются лучшим архивом исторических сведений. Только надо найти этимологический механизм, который откроет происхождение этих слов. Вот этот механизм, мне кажется, я нашел. Поэтому я работаю над книгой «Пещерное слово» - этимологическим словарем, в котором все имена, которые до нас дошли, в том числе - Кероглу и Деде Горгуд. Все они будут представлены мною, и они рассказывают нашу подлинную историю, которому не несколько веков, а несколько тысячелетий. Эти имена родились в древнем Египте, в древней Передней Азии, Шумерии и так далее. И вот обо всем этом я хочу доложить моим читателям.

- Спасибо большое за очень интересное интервью.

Нигяр Оруджева