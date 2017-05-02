Дугин: Азербайджану надо вернуть пять районов

2017-05-02 20:05 | www.oxu.az | 4

Признание территориальной целостности Азербайджана Россией - самый главный аргумент, сказал журналистам российский политолог, социолог и философ, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, находящийся в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, по его словам, самым главным в этом вопросе является то, что Россия признает территориальную целостность Азербайджана.

«Признание территориальной целостности Азербайджана Россией очень серьезно», - сказал Дугин.

По словам политолога, если в скором времени сторонам удастся договориться о возвращении Азербайджану пяти оккупированных районов, это станет очень важным моментом в российско-азербайджанском сотрудничестве.

«При этом ситуация с самим Карабахом и остальными двумя районами немного сложнее и может потребовать больше времени», - сказал политолог.

С.Б.

