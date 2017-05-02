Наследный принц Лихтенштейна поздравил Президента Ильхама Алиева

2017-05-02 18:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Наследный принц Лихтенштейна Aлоис направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Для меня честь передать Вам, Азербайджанской Республике и ее народу искренние поздравления по случаю четвертьвекового развития наших взаимосвязей - 25 лет установления дипломатических отношений между Княжеством Лихтенштейн и Азербайджанской Республикой. Обмены между нашими странами постоянно развивались во многих важных сферах. Это развитие было вновь подчеркнуто во время визита министра иностранных дел Азербайджана в город Вадуц в 2016 году.

Двусторонние связи, основанные на принципах международного права, очень важны для таких маленьких государств, как Лихтенштейн. Мы также придаем большое значение равному подходу ко всем государствам и надежным правовым рамкам международных организаций. На фоне глобальных вызовов, с которыми мы сталкиваемся сегодня, эти принципы, а также проводимая работа, направленная на снижение напряженности и урегулирование конфликтов, составляет основу успеха наших общих усилий.

С нетерпением жду будущих возможностей для дальнейшего углубления нашего сотрудничества, желаю успехов Вам и Вашей дружественной стране", - говорится в поздравлении.