Россия приступила к подъему аппаратуры с судна "Лиман"

2017-05-02 18:50 | www.trend.az | 3

Российская сторона приступила к работам по подъему аппаратуры с затонувшего 27 апреля в Черном море разведывательного корабля «Лиман» ВМФ РФ, передает во вторник агентство Анадолу со ссылкой на неназванный источник.

На месте, где затонул «Лиман», находятся опытовое исследовательское судно «Селигер» и буксир проекта СБ-739.

После завершения работ оба судна вернутся в Севастополь.

Средний разведывательный российский корабль «Лиман» столкнулся в Черном море с грузовым судном, шедшим под флагом Того. В результате российское судно получило пробоину и затонуло спустя три часа после того, как команды береговой охраны Турции спасли его экипаж. Столкновение произошло в 18 морских милях к северу от побережья Турции в районе мыса Кильос с сухогрузом Youzarsif H.