Отношения между Россией и Азербайджаном находятся на самой высокой точке - Александр Дугин

2017-05-02 18:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Отношения между Россией и Азербайджаном находятся на самой высокой точке, сказал журналистам российский политолог, социолог и философ, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, находящийся в Баку.

По его словам, сотрудничество Азербайджана с Россией может решить очень много экономических, политических, транспортных и геополитических проблем.

«Транспортный коридор «Север - Юг» - это прорыв в наших отношениях. Возможное участие Азербайджана в Евразийском банке развития как в отдельной российско-казахстанско-азербайджанской структуре - это тоже может стать совершенно новым изменением в сторону региональной валютной многополярности», - сказал Дугин.

Политолог отметил, что если Россия является союзником Армении, это не значит, что она противник Азербайджана, Россия следует своим собственным интересам.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией. Он будет служить связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов

Грузы по маршруту "Север-Юг" протяженностью примерно 5,6 тысячи километров будут перевозиться морским, железнодорожным и автомобильным транспортом всего за 14 дней. Его южная точка - индийский порт Мумбаи, далее - Иран, Азербайджан и Россия. Новый маршрут вдвое сокращает время доставки контейнеров по сравнению с традиционным - через Суэцкий канал в порт Санкт-Петербурга.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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