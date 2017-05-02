Путин и Эрдоган обсудят вопросы военно-технического сотрудничества

2017-05-02 21:57 | www.apa.az | 3

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган 3 мая в Сочи комплексно и детально обсудят вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС). Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Завтра приезжает в Сочи президент Турции, состоятся также очень важные переговоры", — сказал Песков.

Он напомнил, что турецкая сторона изложила свое намерение обсудить сирийскую проблематику, двустороннее сотрудничество, в том числе военно-техническое. "Наверняка будет обмен мнениями по другим делам международным и региональным", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли обсуждаться поставки зенитных ракетных систем С-400 и кредит для Турции, Песков заявил: "Военно-техническое сотрудничество будет обсуждаться в комплексе и в деталях".