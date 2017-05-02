Обнародованы результаты выборов действительных членов и членов-корреспондентов НАНА

2017-05-02 22:42 | www.apa.az | 4

Стали известны результаты выборов действительных членов и членов-корреспондентов Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщили АПА в отделе по общественным связям НАНА, свои кандидатуры для избрания действительным членом НАНА выдвинули 29 человек, для избрания членом-корреспондентом – 143 человек.

В результате голосования были избраны 16 действительных членов и 25 членов-корреспондентов НАНА. Результаты выборов представлены в опубликованном на сайте НАНА списке.

Кроме того, академик Дильгам Тагиев был избран вице-президентом, Наргиз Ахундова секретарем отдела общественных наук, Назим Мамедов – секретарем отдела физики- математики и технических наук.