В ДТП в Венесуэле погибли не менее 13 человек, почти 40 ранены

2017-05-03 00:09 | www.apa.az | 4

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 37 получили травмы в результате столкновения двух автобусов в Венесуэле. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Nacional.

Авария произошла на границе штатов Ансоатеги и Боливар на юго-востоке страны. По данным издания, в автобусах находились участники первомайского митинга, которые возвращались из Каракаса.

Губернатор штата Боливар Франсиско Ранхель Гомес заявил, что столкновение произошло, после того как один из автобусов внезапно затормозил.