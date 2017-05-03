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В ДТП в Венесуэле погибли не менее 13 человек, почти 40 ранены

2017-05-03 00:09 | www.apa.az | 4

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 37 получили травмы в результате столкновения двух автобусов в Венесуэле. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Nacional.

Авария произошла на границе штатов Ансоатеги и Боливар на юго-востоке страны. По данным издания, в автобусах находились участники первомайского митинга, которые возвращались из Каракаса.

Губернатор штата Боливар Франсиско Ранхель Гомес заявил, что столкновение произошло, после того как один из автобусов внезапно затормозил.

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