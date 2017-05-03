Хет-трик Роналду принес победу «Реалу»

2017-05-03 00:44 | www.oxu.az | 4

Мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Атлетико» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 3:0 в пользу сливочных.

В начале первого тайма счет ударом головой открыл португальский форвард Кршитиану Роналду.

На 73-й минуте он же ударом с линии штрафной удвоил преимущество хозяев.

Спустя 13 минут португалец замкнул прострел с фланга и оформил хет-трик.

С.Б.

