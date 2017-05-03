Клинтон нашла "виновных" в проигрыше на выборах

2017-05-03 00:41 | www.trend.az | 4

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон считает, что Wikileaks и директор ФБР Джеймс Коми виновны в ее проигрыше на президентских выборах в 2016 году, об этом она заявила в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости.

"Это кампания не была идеальной, но я была на пути к победе до того, как комбинация письма Джеймса Коми 28 октября и российский WikiLeaks вызвали сомнения у людей, которые склонялись к тому, чтобы проголосовать за меня, их спугнули", - заявила Клинтон. "Доказательства этого вмешательства, я думаю, убедительные и веские", - добавила она.

"Если бы выборы состоялись 27 октября, я бы стала вашим президентом", - заявила Клинтон.