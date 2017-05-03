Состоялся первый поединок полуфинала Лиги чемпионов

2017-05-03 02:11 | www.apa.az | 4

Состоялся первый поединок полуфинала Лиги чемпионов. Как передает АПА, "Реал" в домашней встрече разгромил "Атлетико" со счетом 3:0. Отметим, что все голы забил португалец Криштиану Роналду. Хет-трик позволил Криштиану закрепиться в статусе лучшего бомбардира в истории плей-офф Лиги чемпионов - 52 гола.

Ответная встреча команд состоится 10 мая.

"Реал" - "Атлетико" - 3:0

Голы: Роналду, 10, 73, 86

3 мая состоится первый поединок второго полуфинала между "Монако" и "Ювентусом".