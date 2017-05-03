Ле Пен и Макрон проведут дебаты в преддверии II тура выборов

2017-05-03 02:31 | www.trend.az | 4

Телевизионные дебаты кандидатов в президенты Франции - экс-министра экономики страны, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен пройдут в среду за четыре дня до второго тура выборов главы государства, передает РИА Новости.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен - 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

Согласно данным опроса компании OpinionWay, опубликованным во вторник, Макрон во втором туре одержит победу над Ле Пен с результатом 60% голосов избирателей против 40%.

Трансляцию дебатов, которые начнутся в 21.00 парижского времени будут вести сразу два телеканала - TF1 и France2. Ожидается, что завершатся они незадолго до полуночи.

Трансляция будет вестись из студии в пригороде Парижа - там же дебаты между двумя турами президентских выборов проводились на прошлых выборах, пять лет назад.