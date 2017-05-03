Полицейским, убившим афроамериканца в Луизиане, не предъявят обвинения

2017-05-03 03:14 | www.trend.az | 4

Министерство юстиции США решило не предъявлять обвинения сотрудникам полиции, связанным с убийством афроамериканца в городе Батон-Руж, штат Луизиана, в июле прошлого года, передает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

Житель города Батон-Руж Алтон Стерлинг был застрелен полицией 5 июля 2016 года.

Видеозапись убийства Стерлинга появились в интернете. На нем видно, как двое полицейских повалили на землю мужчину, затем один из офицеров полиции практически в упор выстрелил в него. После этого случая, а также после убийства в Миннесоте еще одного афроамериканца во многих городах США начались акции протеста. В Батон-Руж во время протестов полиция задержала более 100 человек.



Как сообщили источники издания, в течение суток Минюст США планирует сообщить о закрытии расследования. Семья Стерлинга также еще не была проинформирована по поводу решения министерства.

"Нам не сообщали ни слова, семью также не уведомляли по поводу последних данных об этом деле", - заявил представить адвокатов семьи Стерлингов Райан Джулисон.

Как пишет издание, этот случай станет первым, когда Минюст под руководством Джеффа Сешнса, отказывается от преследования сотрудников правоохранительных органов, в отношении которых ведется расследование в противоправных действиях.