Erdoğan ve Putin Suriye'yi konuşacak

2017-05-03 03:36 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye meselesi ve terörle mücadeleyi masaya yatıracağını açıkladı.

Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kalın, şu mesajları verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle, 3 Mayıs Çarşamba günü Rusya’ya gerçekleştirecekleri ziyaret kapsamında ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılması, turizmin geliştirilmesi, enerji işbirliğinin güçlendirilmesi başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alınacaktır. İki lider, ayrıca terörle mücadele konusunu masaya yatıracaklardır. Suriye meselesiyle ilgili olarak da, Cenevre ve Astana süreçlerinin takibi, Aralık ayında hayata geçirilen ateşkesin yaygınlaştırılması, ateşkes ihlallerinin son bulması, akan kanın durması, sivillere yardım ulaştırılması ve siyasi geçişin sağlanması için atılması gereken adımlar görüşülecektir."

Kaynak: Hurriyet