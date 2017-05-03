Всемирный банк предоставил Украине заем на $150 млн

2017-05-03 04:42 | www.trend.az | 3

Всемирный банк (ВБ) решил предоставить Украине новый заем на $150 млн, передает ТАСС.

Как стало известно корреспонденту ТАСС из осведомленных источников в Банке, решение было принято во вторник на заседании Совета директоров организации.

Заем предоставляется Экспортно-импортному банку Украины под суверенные гарантии Киева.

Ранее Укрэксимбанк сообщал, что цель данного проекта - расширение доступа к долгосрочному финансированию для "экспортно ориентированных малых и средних предприятий".

Изначально проект предполагалось утвердить по упрощенной процедуре, без обсуждения, 31 марта. Однако, затем по руководство ВБ решило, что новый заем необходимо все же обсудить на заседании Совета директоров в обычном порядке. Теперь это и было сделано.