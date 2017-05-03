Тереза Мэй в среду попросит королеву о роспуске британского парламента

2017-05-03 04:43 | www.apa.az | 2

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в среду ждет королевская аудиенция; политик, согласно церемониальному протоколу, попросит королеву Елизавету II о роспуске парламента в преддверии всеобщих выборов. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Мэй ранее обещала, что выборов до 2020 года в Великобритании не будет, но затем предложила провести досрочное голосование 8 июня; парламент это предложение поддержал. Смену политической позиции премьер объяснила потребностью в единении британского общества в свете предстоящих переговоров по выходу страны из Европейского союза (в преддверии так называемого Brexit).

Согласно британскому законодательству, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до всеобщих выборов. Поскольку выборы назначены на 8 июня, четверг, роспуск парламента произойдет в 0.00 среды 3 мая.