Иран направит еще больше военных советников в Сирию

2017-05-03 05:28 | www.apa.az | 2

Командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Пакпур заявил, что Иран направит большее число военных советников в Сирию для поддержки сирийского правительства в борьбе с террористическими группировками. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Press TV.

"Мы направим советников (в Сирию) по всем аспектам, чтобы фронт сопротивления не был нарушен, и мы предложим любую возможную помощь", — приводит телеканал заявление Пакпура, которое он сделал в интервью агентству Fars.

Кроме того, Пакпур отметил, что ряд военных советников уже находится в Сирии. По его словам, Иран будет направлять в САР еще большее число военных советников "до тех пор, пока существует необходимость" в консультативной поддержке.

"Существует тесное сотрудничество между сирийской армией и советниками КСИР", — также отметил Пакпур. Он добавил, что консультативная помощь Ирана является технической и тактической.