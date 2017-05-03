Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов

2017-05-03 06:21 | www.apa.az | 3

Всемирный банк выделил Украине кредит в 150 миллионов долларов на поддержку экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе Группы Всемирного банка.

По заявлению директора Всемирного банка по Украине, Молдавии и Белоруссии Сату Каконена, Украина обладает большим потенциалом, но сохраняются серьезные препятствия для украинского экспорта, в том числе затруднен доступ к кредитам для малых и средних предприятий.

Проект будет реализован Укрэксимбанком, который предоставит субкредиты украинским банкам-участникам программы.

Деньги пойдут на проекты в таких областях, как водоснабжение, отопление, энергетика, строительство дорог, соцзащита и здравоохранение.

Всего с 1992 год Всемирный банк выделил Украине 12 миллиардов долларов кредитов на 70 различных проектов.