В македонском парламенте нашли самодельное взрывное устройство

2017-05-03 06:37 | www.trend.az | 3

В здании Собрания (парламента) Македонии вечером во вторник было обнаружено самодельное взрывное устройство, полиция провела обезвреживание, передает РИА Новости со ссылкой на новостной портал МКД.

"Начальник службы безопасности Собрания Горан Ярчевски в 17.30 сообщил полиции, что в коридоре первого этажа найдено самодельное взрывное устройство в виде петарды (запала) с фитилем, который привязан к большому газовому баллону для заправки зажигалок", - сообщается на портале.

Перед зданием парламента Македонии вечером находился кордон полиции и проходила демонстрация граждан. На место обнаружения самодельного устройства прибыли сотрудники МВД республики, которые, по данным СМИ, провели обезвреживание. Пресс-служба министерства внутренних дел пока никак не прокомментировала ситуацию.

В Скопье в минувший четверг вечером произошли беспорядки, после того как этнический албанец Талат Джафери был избран депутатами Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и их коалиционными партнерами спикером Собрания (парламента). Избрание Джафери спровоцировало протесты, в ходе которых митингующие члены движения "За единую Македонию" ворвались в здание Собрания, в результате чего пострадали свыше 100 человек, включая граждан, сотрудников полиции и парламентариев.