В македонском парламенте нашли самодельное взрывное устройство

2017-05-03 06:45 | www.apa.az | 2

В здании Собрания (парламента) Македонии вечером во вторник было обнаружено самодельное взрывное устройство, полиция провела обезвреживание. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил новостной портал МКД.

"Начальник службы безопасности Собрания Горан Ярчевски в 17.30 (18.30 мск) сообщил полиции, что в коридоре первого этажа найдено самодельное взрывное устройство в виде петарды (запала) с фитилем, который привязан к большому газовому баллону для заправки зажигалок", — сообщается на портале.

Перед зданием парламента Македонии вечером находился кордон полиции и проходила демонстрация граждан. На место обнаружения самодельного устройства прибыли сотрудники МВД республики, которые, по данным СМИ, провели обезвреживание. Пресс-служба министерства внутренних дел пока никак не прокомментировала ситуацию.

В Скопье в минувший четверг вечером произошли беспорядки, после того как этнический албанец Талат Джафери был избран депутатами Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и их коалиционными партнерами спикером Собрания (парламента). Избрание Джафери спровоцировало протесты, в ходе которых митингующие члены движения "За единую Македонию" ворвались в здание Собрания, в результате чего пострадали свыше 100 человек, включая граждан, сотрудников полиции и парламентариев.