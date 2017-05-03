Страны Шелкового пути смогут использовать поезд, разгоняющийся до 400 км/ч

2017-05-03 07:27 | www.apa.az | 5

Разрабатываемый Китаем новый скоростной поезд, способный развивать скорость до 400 километров в час, будет доступен странам вдоль нового Шелкового пути к 2020 году.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом газете China Daily заявил старший инженер дочерней компании China Railway Rolling Stock Corp. — CRRC Changchun Railway Vehicles Co, — Цяо Фэн.

По словам Цяо Фэна, при разработке нового поезда компания будет применять новые материалы, например, углеродные волокна и алюминиевый сплав. Он отметил, что новые поезда будут доступны на рынках стран нового Шелкового пути к 2020 году. Фэн Цяо добавил, что новые поезда помогут продвижению региональных связей и создадут новый бизнес для Китая и иностранных экономик вдоль нового Шелкового пути.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.