Премьер-министр Японии хочет изменить конституцию страны в 2020 году

2017-05-03 07:51 | www.trend.az | 3

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется добиться изменения мирной конституции страны в 2020 году и закрепить в ней существование сил самообороны, о чем он заявил в опубликованном в среду интервью газете "Иомиури", передает РИА Новости.

"Я хочу сделать 20-й год датой вступления в силу новой конституции", - заявил Абэ, упомянув значимость 2020 года для его страны, в том числе и в связи с планами проведения в Токио Олимпиады и Паралимпийских игр.

По словам премьера, девятая статья японской конституции должна сохранить мирные принципы, но помимо этого в основном законе следует прописать статус сил самообороны.

"Силы самообороны полностью выполняют свой долг, и в этом теперь пользуются доверием более 90% населения. В то же время многие юристы по вопросам конституции говорят, что (силы самообороны) представляют собой нарушение конституции", - отметил Абэ.

При этом он подчеркнул, что с усложнением обстановки в области безопасности Японии, в нынешней напряженной ситуации вокруг Северной Кореи, "слишком безответственно" ставить под удар жизни в случае угроз, если само существование сил самообороны считать нарушением конституции.

Интервью японского премьера газете "Иомиури" приурочено к отмечаемой в среду 70-й годовщине принятия под эгидой США послевоенной "мирной конституции" Японии, которую правительство Абэ стремится изменить, чтобы получить большую самостоятельность в вопросе обороны страны.

После войны в японской конституции неизменно закреплен отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, таким образом, от создания собственной армии. Именно поэтому вооруженные силы Японии называют "силами самообороны".

Правительство Синдзо Абэ, решив интерпретировать конституцию, уже добилось принятия в 2016 году пакета противоречивых законопроектов с признанием за Японией права на "коллективную самооборону", что допускают участие японских военных в операциях за рубежом.