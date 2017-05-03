В первый день ЧЕ борцы из Азербайджана завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали

2017-05-03 08:06 | www.apa.az | 3

В Сербии 2 мая стартовал чемпионате Европы по борьбе. Как сообщает Apasport.az, в первый день соревнований на ковер вышли вольники в весовой категории 57 и 86 кг, а также борцы-женщины в категории 48 и 63 кг.

В первый день борцы из Азербайджана завоевали 2 золотые (Гиорги Эдишерашвили 57 кг и Мария Стадник 48) и 1 серебряную (Александр Гостиев 86 кг) медали.

Отметим, что Мария Стадник стала 6-кратной чемпионкой Европы.