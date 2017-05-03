Телекоммуникационная инфраструктура Aztelekom претерпит кардинальные изменения – глава компании (Эксклюзив)

2017-05-03 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ожидается кардинальная модернизация всей телекоммуникационной инфраструктуры ООО Aztelekom, сказал в интервью Trend генеральный директор Aztelekom Суат Пашаев.

"Планы довольно амбициозные. Изменение претерпят все сегменты сети. При поддержке министерства связи и высоких технологий ожидается модернизация инфраструктурных сегментов сети и сетей доступа. Существует необходимость в трансформации всей инфраструктуры в IP-технологии. В местах, где отсутствует оптическая инфраструктура, будут проложены кабели либо создана беспроводная сеть. Кроме того, ожидается замена более тысячи АТС на узловые IMS, в которых будет осуществляться коммутация и тарификация всех звонков и услуг, что позволит оперативно предоставлять новые сервисы в высоком качестве конечным пользователям", - сказал Пашаев.

Что касается конкретно потребительского сегмента, то, по его словам, здесь также ожидаются большие изменения. Основная масса абонентов использует телефонные линии преимущественно для голосовой связи и подключения к сети интернет по технологии ADSL.

"Кардинальные изменения в потребительском сегменте ожидаются в самое ближайшее время. Мы сейчас готовимся предоставлять широкополосный интернет по технологии FTTH. Речь идет о проведении "оптики" в каждую квартиру. Это именно то направление, к которому сегодня движется индустрия телекома. Технологии разные, цель одна – предоставить пользователю широкополосный интернет, а уже посредством широкополосного доступа оказывать, помимо голосовых услуг, интернет, ТВ и другие сервисы, которые требует рынок", - сказал Пашаев.

Как считает глава ООО Aztelekom, в настоящее время сервис IPTV является самым востребованным на рынке, в связи с чем компания тестирует ряд решений для расширения его охвата по стране.

"Требования рынка меняются, и, естественно, мы должны им следовать, чтобы сохранять конкурентоспособность. Соглашусь с тем, что пока основная масса наших абонентов лишена возможности получать качественный сервис телевидения по существующим линиям связи. Модернизация сети и развитие широкополосного доступа позволят устранить эти трудности и существенно повысить качество доступа потребителей к мультимедийному контенту", - сказал Пашаев.

Тарифная политика оператора – цена на интернет будет снижена

Глава Aztelekom рассказал также о тарифной политике и грядущих изменениях в этой области как для корпоративного, так и потребительского сегментов.

По его словам, недавно были пересмотрены неоправданно завышенные тарифы в отношении корпоративных пользователей.

"Что касается потребительского сегмента, то здесь тарифы на рынке, можно сказать, практически устоялись. Нам удалось сохранить стабильность цен, несмотря на изменение курса маната и повышение закупочных цен. Это никак не коснулось наших потребителей. Кроме того, мы периодически проводим определенные кампании в районах страны. В целом стоимость мегабита снижается, и эта тенденция сохранится. Чем больше мы будем делать упор на совершенствование нашей инфраструктуры и оптимизацию расходов, тем больше у нас появится возможностей для снижения тарифов", - сказал Пашаев.

По его словам, снижение тарифов ожидается, и сейчас готовятся новые предложения для потребительского сегмента. Не исключено, что речь здесь пойдет о сохранении действующей тарифной планки с увеличением скоростей доступа в предлагаемых компанией пакетах.

"Дело в том, что большинство наших пользователей выбирает минимальный тариф. Не думаю, что минимальная планка будет занижена, но могу лишь сказать, что цена за мегабит будет снижена. Не берусь пока утверждать, будет ли это двукратное или трехкратное увеличение скорости, но могу сказать, что снижение тарифов обязательно будет", - сказал он.

Сегодня удельный вес поступлений от услуг широкополосного доступа в общем объеме доходов Aztelekom достигает порядка 40 процентов. За последние три года рост этого показателя превысил 3,3 раза.

"Полагаю, что доля интернет-услуг будет увеличиваться, хотя можно утверждать, что все больше и больше сервисов подпадает под категорию широкополосных. Только за 2016 год рост числа интернет-подключений по сети AztelekomNet составил 25 процентов и к концу года достиг отметки 200 тысяч. Возможно, это покажется не столь значительным показателем, однако для нас это существенный прирост, и мы собираемся сохранить динамику роста. С начала текущего года число интернет-пользователей нашей сети увеличилось еще на 20 тысяч. Полагаю, что после того как мы начнем модернизацию сети, рост числа подключений еще больше ускорится", - сказал Пашаев.

Глава ООО Aztelekom также внес ясность в вопрос тарифной политики компании по отношению к частным поставщикам интернет-услуг, которые в определенном смысле считают, что установленные госоператором тарифы не соответствуют требованиям рынка.

«Полагаю, что действующие ранее тарифы были неоправданно занижены. Мы достаточно много расходуем на содержание нашей инфраструктуры и АТС в рабочем состоянии. Если говорить об аренде провайдерами помещения на АТС, то здесь речь идет не только о квадратных метрах. Говоря точнее, в этом помещении необходимо создать соответствующие температурные условия, обеспечивать охрану и т.д. Поэтому считаю, что тарифы, которые действовали до 2016 года, были необоснованно занижены. С повышением стоимости использования электроэнергии и учитывая пожелания провайдеров, мы ввели определенные изменения в методику расчета арендной платы без повышения базовой тарифной ставки. Мы обязаны реагировать на требование рынка, а также на требования провайдеров, если, конечно, они обоснованы. Мы стараемся по максимуму предоставлять приемлемые условия, однако хотелось бы, чтобы наши партнеры не забывали о том, что у нас также имеются большие расходы и нам нужно их компенсировать, чтобы содержать инфраструктуру в рабочем состоянии", - сказал Пашаев.

Планы технологического развития Aztelekom

Глава Aztelekom также рассказал о планах компании в краткосрочной и долгосрочной перспективе, планах технологического развития телекоммуникационной отрасли страны и о том, как это отразится на деятельности госоператора.

"Телекоммуникационный рынок в целом очень динамично меняется, меняются технологии, и отрадно, что рынок Азербайджана быстро реагирует на эти перемены и демонстрирует высокую конкуренцию. В стране функционирует достаточно много сервис-провайдеров, каждый из которых предлагает что-то свое. Это в первую очередь выгодно потребителю, так как влияет на повышение качества оказываемых услуг и на то, что они становятся еще более доступными широкой категории пользователей. Безусловно, мы в этих жестких конкурентных условиях должны постоянно совершенствоваться и соответствовать требованиям рынка", - сказал Пашаев.

Говоря об основных планах Aztelekom на 2017 год, он отметил, что год пройдет под флагом широкополосных сетей и наиболее перспективными технологиями для оказания телекоммуникационных услуг в стране будут FTTx и WTTx .

"Это основные направления и технологии, на которых мы собираемся сфокусироваться в текущем году и в целом в ближайшие два-три года. Мы приложим усилия для того, чтобы внедрить эти технологии как можно шире. Для предоставления беспроводного широкополосного доступа будет использована концепция WTTH. Будет ли для развития этой концепции использована технология LTE или другая технология, пока неизвестно. Однако у нас есть планы по развитию беспроводного широкополосного интернета. Мы изучили предложения различных вендоров и начали тестирования их решений. Все проводимые нами работы в этом направлении нацелены на то, чтобы телекоммуникационные услуги были доступны, в том числе и в отдаленных районах страны, куда доведение оптического кабеля по определенным причинам затруднено", - сказал Пашаев.

Что касается используемой в настоящее время технологии беспроводной связи CDMA, то Пашаев сказал, что она рассчитана исключительно для предоставления голосовых услуг, что не позволяет говорить о перспективах ее развития в будущем, так как данная технология в настоящее время лишена возможности оказания широкополосного доступа.

"Возможно, CDMA получит свое развитие, если будут определенные трансформации и если будет принято решение о каком-то технологическом переоборудовании и возможности предоставления широкополосного доступа абонентам этой сети. Пока же CDMA используется для предоставления услуг связи в труднодоступных населенных пунктах", - сказал он.

В планы компании на ближайшую перспективу, по словам Пашаева, входит завершение работ по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

"Работы в селе уже начаты, и наши специалисты используют необходимую технику для прокладки инфраструктурных магистралей. В кратчайшие сроки в селе будет установлено современное телекоммуникационное оборудование», - сказал Пашаев.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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