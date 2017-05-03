Состоялся первый поединок полуфинала Лиги чемпионов

2017-05-03 08:42 | www.oxu.az | 3

Состоялся первый поединок полуфинала Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, «Реал» в домашней встрече разгромил «Атлетико» со счетом 3:0.

Отметим, что все голы забил португалец Криштиану Роналду. Хет-трик позволил Криштиану закрепиться в статусе лучшего бомбардира в истории плей-офф Лиги чемпионов - 52 гола.

Ответная встреча команд состоится 10 мая.

«Реал» - «Атлетико» - 3:0

Голы: Роналду, 10, 73, 86

3 мая состоится первый поединок второго полуфинала между «Монако» и «Ювентусом».

A.M.