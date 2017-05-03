Состоялся первый поединок полуфинала Лиги чемпионов
2017-05-03 08:42 | www.oxu.az | 3
Состоялся первый поединок полуфинала Лиги чемпионов.
Как передает Oxu.Az, «Реал» в домашней встрече разгромил «Атлетико» со счетом 3:0.
Отметим, что все голы забил португалец Криштиану Роналду. Хет-трик позволил Криштиану закрепиться в статусе лучшего бомбардира в истории плей-офф Лиги чемпионов - 52 гола.
Ответная встреча команд состоится 10 мая.
«Реал» - «Атлетико» - 3:0
Голы: Роналду, 10, 73, 86
3 мая состоится первый поединок второго полуфинала между «Монако» и «Ювентусом».
A.M.