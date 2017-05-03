В Кабуле около посольства США прогремел мощный взрыв

2017-05-03 08:57 | www.oxu.az | 3

Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана недалеко от американского посольства.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника служб безопасности.

Как заявил агентству неназванный чиновник служб безопасности, взрыв произошел неподалеку от поселения миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Взрыв осуществил террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил, ​отмечает телеканал TOLOnews со ссылкой на своего репортера. В результате случившегося погибли не менее двух человек.

A.M.