В Кабуле недалеко от американского посольства прогремел мощный взрыв

2017-05-03 09:00 | www.trend.az | 3

Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана недалеко от американского посольства, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Как заявил агентству неназванный чиновник служб безопасности, взрыв произошел неподалеку от поселения миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Телеканал TOLOnews со ссылкой на своего репортера отмечает, что взрыв осуществил террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил, погибли не четырех двух человек.