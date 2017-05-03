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Президиум Национальной Академии Наук Азербайджана представляет итоги выборов в членство НАНА

2017-05-03 09:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На основании постановления Президиума НАНА о выборах, научными и высшими учебными заведениями были выдвинуты 29 кандидатов в действительные члены и 143 кандидата – в члены-корреспонденты НАНА.

На общем заседании академии, состоявшемся 2 мая 2017 года, действительными членами и членами-корреспондентами НАНА избраны следующие ученые:

Фамилия, имя, отчество

Специальность

1

Mамедов Юсиф Абульфат оглу

Математика

2

Mамедов Назим Тимур оглу

Физика

3

Нахмедов Энвер Пирверди оглу

Физика

4

Mеджидов Аждар Акбер оглу

Химическая кинетика и катализ

5

Фейзуллаев Акпер Акпер оглу

Нефтегазовая геология

6

Гурбанов Фазиль Самед оглу

Медицина

7

Али-заде Валида Mовсум гызы

Ботаника

8

Пашаева Наргиз Ариф гызы

Литературоведение

9

Иманов Mухтар Kязым оглу

Литературоведение

10

Джафаров Низами Гулу оглу

Языкознание

11

Нагисойлу Мохсун Зеллабдин оглу

Языкознание

12

Сафарова Земфира Юсиф гызы

Искусствоведение

13

Axундова Наргиз Чингиз гызы

История

14

Maхмудов Ягуб Микаил оглу

История

15

Mустафаев Шахин Меджид оглу

История

16

Бахшалиева Говхар Бахшали гызы

Востоковедение

Члены-корреспонденты НАНА

Фамилия, имя, отчество

Специальность

1

Mарданов Мисир Джумаил оглу

Математика

2

Meхдиева Салима Ибрагим гызы

Физика

3

Садыхов Аминага Бахман оглу

Компьютерные науки

4

Ибрагимов Вагиф Рза оглу

Компьютерные науки

5

Aлигулиев Рамиз Мухаммед оглу

Информатика

6

Mамедова Масума Гусейн гызы

Информатика

7

Исмайлов Исмаил Махмуд оглу

Информатика

8

Самедов Огтай Абил оглу

Радиационное материаловедение

9

Гасымов Oгтай Kязым оглу

Биофизика

10

Зейналов Эльдар Бахадур оглу

Химическая кинетика и катализ

11

Алиев Тофиг Аббасали оглу

Химия (Нахчыванское отделение НАНА)

12

Гусейнов Дадаш Ага-Джавад оглу

Нефтегазовая геология

13

Гасымов Эльмар Мустафа оглу

Медицина

14

Mусаев Алишир Вейс оглу

Медицина

15

Maмедов Ариф Мамедович

Физиология

16

Гулиев Аловсат Гюлюш оглу

Aграрные науки

17

Новрузов Вагиф Сейфаддин оглу

Ботаника (Гянджинское отделение НАНА)

18

Aраслы Нушаба Гамид гызы

Литературоведение

19

Mустафаев Teхран Алишан оглу

Литературоведение

20

Алиев Кямран Имран оглу

Фольклористика

21

Ализаде Фирангиз Алиага гызы

Искусствоведение

22

Гасымлы Муса Джафар оглу

История

23

Иманов Горхмаз Джахангир оглу

Экономика

24

Буньядзаде Кенюль Юсиф гызы

Философия

25

Гасанли Орудж Гафар оглу

Психология (Нахчыванское отделение НАНА)

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