Президиум Национальной Академии Наук Азербайджана представляет итоги выборов в членство НАНА

2017-05-03 09:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На основании постановления Президиума НАНА о выборах, научными и высшими учебными заведениями были выдвинуты 29 кандидатов в действительные члены и 143 кандидата – в члены-корреспонденты НАНА.

На общем заседании академии, состоявшемся 2 мая 2017 года, действительными членами и членами-корреспондентами НАНА избраны следующие ученые:

Фамилия, имя, отчество Специальность 1 Mамедов Юсиф Абульфат оглу Математика 2 Mамедов Назим Тимур оглу Физика 3 Нахмедов Энвер Пирверди оглу Физика 4 Mеджидов Аждар Акбер оглу Химическая кинетика и катализ 5 Фейзуллаев Акпер Акпер оглу Нефтегазовая геология 6 Гурбанов Фазиль Самед оглу Медицина 7 Али-заде Валида Mовсум гызы Ботаника 8 Пашаева Наргиз Ариф гызы Литературоведение 9 Иманов Mухтар Kязым оглу Литературоведение 10 Джафаров Низами Гулу оглу Языкознание 11 Нагисойлу Мохсун Зеллабдин оглу Языкознание 12 Сафарова Земфира Юсиф гызы Искусствоведение 13 Axундова Наргиз Чингиз гызы История 14 Maхмудов Ягуб Микаил оглу История 15 Mустафаев Шахин Меджид оглу История 16 Бахшалиева Говхар Бахшали гызы Востоковедение

Члены-корреспонденты НАНА