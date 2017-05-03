Президент Узбекистана принял верительные грамоты у послов ряда стран

2017-05-03 09:46 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев принял верительные грамоты вновь назначенных в Узбекистан послов ряда государств, сообщило Национальное информагентство республики (УзА).

Верительные грамоты главе Узбекистана вручили посол Кыргызстана Данияр Сыдыков, Франции - Виолен де Вильмор, Италии - Андреа Бертоцци, Чехии - Ярослав Сиро, Японии - Нобуаки Ито, Египта - Амани ал-Итр, Турции - Ахмет Башар Шен и Саудовской Аравии - Хишам бин Мишал ал-Сувейлим.

Приветствуя руководителей дипмиссий, президент Мирзияев сказал, что Узбекистан придает важное значение последовательному развитию сотрудничества с государствами, которые они представляют в Ташкенте.

Он подчеркнул, что внешняя политика Узбекистана осуществляется в полном соответствии с закрепленными в уставе ООН правовыми принципами и Конституцией страны, международными обязательствами, которые взяла на себя республика.

Во время беседы с послом Кыргызстана отмечалось, что Узбекистан рассматривает повышение на новый уровень узбекско-кыргызских взаимосвязей как важную задачу и Узбекистан готов к развитию взаимосвязей с Кыргызстаном на основе взаимного уважения, обоюдного признания интересов сторон.

Последовательно развиваются отношения между Узбекистаном и Францией. Франция в качестве постоянного члена Совбеза ООН поддержала инициативу Узбекистана по созданию в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.

Глава Узбекистана отметил рост объемов двусторонней торговли, начало деятельности в стране представительства Французского агентства развития.

Динамично развиваются отношения между Узбекистаном и Итaлией.

Ожидается, что очередное заседание узбекско-итальянской межправительственной рабочей группы по экспортным кредитам в Риме создаст благоприятные условия для роста объема двусторонней торговли и итальянских инвестиций в экономику страны.

Укрепляются дружеские отношения между Узбекистаном и Чехией. Страны заинтересованы в использовании больших возможностей в сферах торговли, инвестиций и туризма.

Япония - стратегический партнер, занимающий важное место во внешней политике Узбекистана. Узбекистан готов к дальнейшему расширению инвестиционного и финансово-технического сотрудничества с Японией, совместной реализации проектов и программ в области высоких технологий, транспортной инфраструктуры, коммуникаций.

Народы Узбекистана и Египта связывают многовековые узы, общие культурные ценности. Узбекистан заинтересован в повышении на новый этап традиционно дружественных отношений с Египтом, имеющем большой авторитет не только в регионе, но и в арабском и мусульманском мире в целом.

Турция - одно из государств, первыми признавших независимость Узбекистана. Достигнутые межправительственные договоренности в сферах торговли и инвестиций, туризма, транспортных коммуникаций, логистики послужат прочной основой для дальнейшего развития сотрудничества.

Важное значение для Узбекистана имеет сотрудничество с Саудовской Аравией в рамках международных организаций, в том числе Организации исламского сотрудничества. Узбекистан является сторонником активизации отношений с Саудовской Аравией в торгово-экономической, инвестиционной и финансовой сферах.

Президент Шавкат Мирзияев пожелал новым послам успехов в их деятельности.

(Автор: Демир Азизов)