В Индии родилась девочка со второй головой в области живота

2017-05-03 09:46 | www.oxu.az | 3

Девочка со второй головой в области живота — так называемым паразитическим близнецом — родилась в Индии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета Daily Mail.

Индийские врачи в больнице JK Lone в городе Джайпур провели четырехчасовую операцию, во время которой успешно удалили отросток. В настоящее время младенец идет на поправку.

«Вторая голова» была лишь частично развита, у нее не было ушей и глаз. По словам хирургов, «голова» лишала девочку жизненно необходимых питательных веществ. Кроме того, рядом со «второй головой» у ребенка была третья рука.

Как отмечает газета, случаи рождения детей с паразитическим близнецом крайне редки — один на миллион новорожденных. Операция проводилась 26 апреля, но СМИ сообщают о ней только сейчас.

Н.О.