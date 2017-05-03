"Звучи, тар": в Баку торжественно отметили юбилей прославленного исполнителя на таре (ФОТО)

2017-05-03 09:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялось торжественное мероприятие "Səslən tarım" ("Звучи, тар"), посвященное 70-летию народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, профессора, прославленного исполнителя на таре Рамиза Гулиева, сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители литературы, науки, культуры и искусства. В начале гости ознакомились с экспозицией, развернутой в фойе филармонии, отражающей жизнь и творческую деятельность юбиляра.

Далее был продемонстрирован видеоролик, посвященный творческому пути прославленного исполнителя на таре.

Выступивший на открытии вечера министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что наряду с неустанной исполнительной деятельностью, музыкант отдает много сил и энергии педагогической работе. Профессор Рамиз Гулиев воспитал много талантливых исполнителей в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Говоря о ценной научно-методической деятельности прославленного исполнителя на таре, министр подчеркнул, что Рамиз Гулиев является автором ряда методических пособий и переложений произведений зарубежных и азербайджанских композиторов. Прославленный музыкант неоднократно успешно выступал с концертными программами, как в стране, так и за рубежом.

Было отмечено, что творческая деятельность музыканта высоко оценена государством. За заслуги в развитии музыкального искусства Азербайджана в 2007 году Рамиз Гулиев был удостоен высокой государственной награды - ордена "Шохрат", в 2014 году - Государственной премии Азербайджана, в 2017 году – ордена "Шараф".

Затем Абульфас Гараев вручил Рамизу Гулиеву орден "Шараф".

Мероприятие продолжилось концертной программой, на которой в исполнении известных азербайджанских музыкантов прозвучали народные песни и сочинения композиторов.

Рамиз Гулиев родился 30 апреля 1947 года в Агдаме. В 1964-1969 годах получал образование в Государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по специальности тар и на дирижерском факультете.

1974 год - знаменательный в жизни Рамиза Гулиева – в июне ему присуждается I премия на Закавказском фестивале музыкантов-исполнителей, а в октябре он становится победителем V Всесоюзного конкурса артистов эстрады (среди 1100 участников) в Москве.

Выступление Рамиза Гулиева восторженно принимали в Швейцарии, Германии, Японии, США, Канаде, Дании, Франции, Австрии, Израиле, Англии, Турции, Молдове, Польше, Афганистане, Индии, Иране, Ираке и других странах.

В 1987 году в Самарканде (Узбекистан) на III Международном музыковедческом симпозиуме он с большим успехом выступил как солист и руководитель трио имени Садыгджана. В 1988 году после успешного выступления на международном фестивале фольклорной музыки, проводимом ЮНЕСКО в США, получил "Специальный диплом за высокое мастерство". В том же году был удостоен почетного звания "Народный артист Азербайджана". В 1989 году был приглашен на традиционный фестиваль "Большой Шелковый Путь", где за 40 дней выступил концертами в более чем тридцати городах Японии. В 1999 году с большим успехом выступил на международных фестивалях в Люцерне (Швейцария), Ставангере и Бергене (2003-2004, Норвегия).

Рамиз Гулиев выступал со многими известными оркестрами, в числе которых Венский государственный камерный оркестр, "Wiener Consilium Musicum" (Австрия), парижский оркестр "Лямуре" (Франция), симфонический оркестр "Дунай" (Венгрия), Государственный камерный оркестр имени Богдана Вархала (Словакия), Филармонические оркестры (Люблин, Подлязия и Кошалин/Польша), "La Strimpellata" (Швейцария), симфонический оркестр "Trondheim" (Норвегия), оркестр Государственной капеллы Анкары (Турция), Государственный оркестр народных инструментов Тегерана (Иран), государственные симфонические оркестры Беларуси, Украины, Молдовы и Узбекистана, государственный симфонический и камерный оркестры Азербайджана. Музыкант сотрудничал также с такими коллективами, как Академический государственный оркестр народных инструментов и оркестр эстрады Всесоюзного радио, Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.Осипова и филармонические оркестры Новосибирска и Калининграда (Россия).

В 2013 году итальянская компания "Felmay" под эгидой ЮНЕСКО выпустила музыкальный альбом Рамиза Гулиева под названием "Диалоги с таром".

(Автор: Джани Бабаева. Фото: АзерТАдж)