Режим прекращения огня был нарушен 119 раз

2017-05-03 10:03 | www.apa.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 119 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Барекамаван Ноемберянского района, Беркабер, Паравакар Иджеванского района, Чинари, Айгедзор, Айгепар и Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверги обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ферехли, Гаймаглы, Мезем и на безымянных высотах Газахского района, Мунджуглу, Алибейли, Агдам Товузского района и Гаравелилер Гядабейского района.



Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Мерзили, Ширванлы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джабраилского районов.