Минобороны о ситуации на фронте

2017-05-03 10:00 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 119 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Барекамаван Ноемберянского района, Беркабер, Паравакар Иджеванского района, Чинари, Айгедзор, Айгепар и Мосесгерх Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ферехли, Гаймаглы, Мезем и на безымянных высотах Газахского района, Мунджуглу, Алибейли, Агдам Товузского района и Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Мерзили, Ширванлы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джебраильского районов.

A.M.

