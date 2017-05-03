В столице Узбекистане ощутили землетрясение силой в 3,5−4 балла
2017-05-03 10:05 | www.trend.az | 3
ТАШКЕНТ /Trend/ - Жители Ташкента в среду ощутили подземные толчки: эпицентр землетрясения находился на территории Таджикистана, на расстоянии менее 300 километров от столицы Узбекистана.
По предварительным данным, полученным с сейсмостанции «Ташкент», в среду в 09:48 по местному времени (07:48 мск) в столице Узбекистана и в других регионах страны ощущалось землетрясение. Сила подземных толчков в столице составила 3,5−4 балла. Данные по другим городам уточняются.
Магнитуда землетрясения в эпицентре составила шесть баллов по шкале Рихтера.
(Автор: Демир Азизов)