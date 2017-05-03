На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

2017-05-03 10:07 | www.apa.az | 2

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 4 мая на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.



Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель посол Анжей Каспшик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.



Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.