В Афганистане недалеко от посольства США прогремел мощный взрыв

2017-05-03 10:10 | www.apa.az | 3

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в районе американского посольства.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, МВД Афганистана сообщило о гибели не менее восьми мирных жителей. Ранее стало известно о четырех погибших и 22 пострадавших в результате взрыва.

ЧП произошло неподалеку от поселения миссии НАТО «Решительная поддержка».

Телеканал TOLOnews со ссылкой на своего репортера отмечает, что взрыв осуществил террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил. По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва был транспорт коалиции альянса.