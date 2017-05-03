Туркменистан и Палестина провели политконсультации

2017-05-03 10:11 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Палестины, говорится в среду в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.



Делегацию Палестины возглавил заместитель министра иностранных дел Мазен Шамия.



"Отмечая схожесть позиций по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития в регионе и мире в целом, стороны выразили приверженность дальнейшему развитию регионального и международного сотрудничества", - сказано в информации.



В ходе консультаций стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурной областях.



Состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в торгово-экономической сфере и связей в областях сельского хозяйства и здравоохранения.



К 25-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Палестиной в туркменской столице запланировано проведение Дней культуры Палестины и совместного бизнес-форума.



(Автор: Гусейн Гасанов)