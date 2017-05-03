Объявлен прием инвестпроектов от предпринимателей в Гобустанском районе

2017-05-03 10:14 | www.apa.az | 3

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) определил приоритетные сферы для кредитования бизнес структур в Гобустанском районе.

Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, в частности, НФПП считает целесообразным кредитование проектов создания предприятий по переработке молока и производства носков; животноводческих хозяйств, хозяйств по виноградарству, пчеловодству и садоводству (выращивания граната). Предприниматели, действующие в Гобустанском районе, могут представлять в уполномоченные кредитные организации фонда свои проекты в этих направлениях.