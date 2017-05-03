В Питере убит один из возможных киллеров Ровшана Ленкоранского

2017-05-03 10:16 | www.oxu.az | 3

В Санкт-Петербурге убили одного из приближенных «вора в законе» Надира Салифова (Гули).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, 42-летнего гражданина Азербайджана Джабира Гасанова расстреляли 28 апреля у парадной дома №148 на Ленинском проспекте. Очевидцы происшествия рассказали правоохранительным органам, что стрелявшие скрылись на темном Infiniti, у которого был поврежден бампер. Гасанов, получивший огнестрельные ранения в голову и живот, скончался на месте.

Отметим, что убитый был одним из участников кровавой расправы в декабре 2016 года над «вором в законе» Рафиком Эвазовым (Рафик Масаллинский). Тогда «законника» жестоко избили и отрезали ему ухо. Все происходящее нападавшие записали на видео. По имеющимся данным, убийство в Петербурге является местью, и «Рафик Масаллинский» продолжит устранять своих обидчиков. «Вор в законе» публично поклялся найти и отомстить каждому из семи человек, напавших на него.

Кроме того, погибший Джабир Гасанов мог быть причастен к убийству в августе 2016 года в Стамбуле «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский). В то время Гасанов как раз находился в Турции. Как сообщала ранее «Преступная Россия», вероятный заказчик убийства «Ленкоранского» «Рашад Гянджинский» летом примкнул к преступному клану Вагифа Сулейманова (Вагиф Бакинский), который после убийства в августе «законника» образовал мафиозный конгломерат с кланом «вора в законе» Надира Салифова (Гули).

Насколько известно, война между кланами «Рафика Масаллинского» и «Гули» была объявлена после того, как в начале декабря 2016 года первый «законник» встретился в Стамбуле с двоюродным братом убитого «Ровшана Ленкоранского» и за некую денежную сумму согласился указать местожительство родных братьев «Гули», один из которых носит «воровской» титул. Вскоре об этом стало известно самому «Гули», а потом на Эйвазова было совершено нападение, в ходе которого он лишился уха. Уже 10 января 2017 в Баку между группами сподвижниками «воров в законе» произошла массовая стычка, в которой участвовали порядка 20 человек. Причиной вооруженных разборок стало произошедшее с «Рафиком Масаллинским». На месте столкновения криминалисты обнаружили стреляные гильзы.

Н.О.