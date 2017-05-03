Сегодня пройдет второй полуфинальный матч Лиги Чемпионов

2017-05-03 10:22 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Лиге чемпионов пройдет матч стадии полуфинала.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, представитель Франции «Монако» примет на своем поле итальянский «Ювентус».

Эти коллективы дважды встречались в рамках самого престижного клубного турнира континента. Туринцы дважды выбили монегасков в полуфинале розыгрыша 1997/98 и в 1/4 финала сезона 2014/15.

«Ювентус» до сих пор 11 раз выходил в полуфинал турнира, а «Монако» сумел сделать это лишь трижды. Итальянцы 8 раз проходили в финал, а французы сумели сделать это лишь 1 раз.

22.45.Монако. Стадион «Луи II».

Судья - Антонио Матео Лаос (Испания).

А.С.

