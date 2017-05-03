Баку входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов

2017-05-03 10:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные у российских туристов города СНГ для путешествий в праздничные дни мая 2017 года, в число которых вошел и Баку.

Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

Минск, Тбилиси, Алматы, Баку и Астана составляют первую пятерку городов СНГ, популярных у российских туристов в этом году.

По данным "ТурСтат", в Баку российские туристы приезжают в среднем на 3,5 дня и платят за проживание в отеле 60 долларов в сутки.

(Автор: Максим Цурков)